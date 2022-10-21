中職／龍隊閃過成「黃潮」背景 帶霸曼機率多0.5%

味全龍隊「開箱」新洋投霸曼，今天對中信兄弟隊先發7局無失分，幫助龍隊以2：0贏球，避免成為封王戰的「背景」。總教練葉君璋賽前說帶霸曼進季後賽的機率是5%，經過此役後是否有變？他笑答「5.5％」。

面對兄弟打線，霸曼先發7局僅被敲3安打、無失分，葉君璋點評確實投得很好，除了內容之外，加上投球動作又屬怪投，第一次碰到不好打。

龍隊基本上已定調季後賽將帶布里悍、鋼龍、伍鐸3位洋投，霸曼只是用以預備受傷、確診的不時之需，賽前葉總才剛說改變心意的機率只有5％，賽後也被追問現在機率有多高？他先是笑答5.5%，進一步表示，「老實說，還要和教練團討論，這樣的需求有多高。」

對於能否搶進季後賽，霸曼回應那不是自己的工作，交由球團去決定，「很明顯的是，現在在一軍的洋投都是一時之選，他們付出了整季的努力，讓球隊打到這裡，如果沒被帶進去，我會全力為他們加油，若被帶進去，也一定會全力以赴。」

龍隊避免成為封王戰的「背景」，強勢拿下2連勝，葉君璋也肯定對選手有幫助，「這兩場若輸，選手會更沒信心。」但他也強調季後賽、例行賽是兩回事，還是需要考慮選手心理層面。

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