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中職／兄弟遭龍完封 桃猿休兵日天上掉全年第一

中職／彩帶連兩場拋不出 助總：再把氣勢打出來

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
中信兄弟隊投手泰樂。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊投手泰樂。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊今天再以0：2輸給味全龍隊，連兩場破萬觀眾進場，都無緣等到「黃潮」，總教練林威助賽後肯定選手從9月至今的好表現，現在剩下最後1場，期望要把氣勢再找回來。

兄弟在前天賽後已經將封王魔術數字下修M1，昨天兩套封王劇版都未上演，自己輸球，樂天桃猿隊則在另一地贏球，今天兄弟續戰龍隊，面對新洋投霸曼遭到封鎖，最終吞下8月23日以來首場完封敗。

林威助指出，對於霸曼的資訊不多，今天表現看起來尾勁好、控球也不錯，沒辦法對他有好的表現，「確實是不錯的投手，之後可能對到的隊伍，還是要研究一下。」

兄弟洋投泰樂表現足以抗衡，僅在首局因吉力吉撈．鞏冠的兩分砲掉分，接下來一度連續解決17人次，最終繳出8局失2分、9K好投。

林威助也肯定他的表現，「整體丟得算還不錯，只是一開始前兩棒有被掌握到，除了那兩支之外，今天表現還滿穩定。」

泰樂則對結果表達失望，「大家都知道我們已經M1，有機會封王的比賽，保持平常心去投這一場，希望把自己能力展現出來。」對戰鞏冠的打席因壞球走在前面，最終對決結果不理想，「很遺憾那球飛越了全壘打牆，一顆球影響了成敗，不得不說他是很有力量的打者。」

兄弟輸掉此戰後魔術數字熄燈，猿隊的淘汰指數則維持1，意即明天若猿隊輸球，兄弟仍可非自力封王，接著就是周日的兩軍交鋒，兄弟仍有「侵門踏戶」拋彩帶的機會。

林威助表示，「打一整年下來，現在剩下1場，大家都滿辛苦，9月到現在大家表現都很好，剛剛領隊也有提到，要把氣勢打出來，把自己調整好，面對接下來這場比賽，希望有好的結果。」

中信兄弟隊今天依然無法拋出季冠軍彩帶。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊今天依然無法拋出季冠軍彩帶。記者黃仲裕／攝影

林威助 鞏冠 魔術

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