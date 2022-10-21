中職／新不打！兄弟遭龍完封 桃猿休兵日天上掉全年一

連續兩晚破萬球迷等待要拋出的黃色彩帶，又一次收進包包裡，中信兄弟隊今天遭到味全龍隊新洋投霸曼封鎖，以0：2輸球，不僅下半季封王魔術數字又熄燈，全年勝率第一也確定由樂天桃猿隊收下，猿隊進入總冠軍賽，兄弟、龍隊則要打季後賽。

兄弟賽前封王魔術數字M1，今天洲際棒球場湧入1萬3830人再寫本季新高，但龍隊首局就靠吉力吉撈．鞏冠的兩分砲讓現場瞬間寂靜，這是他的本季第14轟，追平樂天桃猿隊林立、並列全壘打王；此外，鞏冠跨場連10打席上壘，也刷新龍隊隊史紀錄。

兄弟先發投手泰樂在首局挨轟後回穩，一度連續解決17人次，最終先發8局被敲4安、失2分，送出9次三振，繳出超優質內容卻未獲火力支援。

面對龍隊初次在一軍先發的霸曼，兄弟攻勢超貧脊，在他7局投球任內，只擠出可憐兮兮的3支安打，且分布在3個半局，難以突破封鎖。

兄弟輸球後，魔術數字熄燈，猿隊的淘汰指數維持在1；猿隊的全年勝率第一魔術數字則在此戰後歸零，確定拿下前往總冠軍賽的直達車票，將在台灣大賽握有第1、2、5、6、7場主場優勢，若猿隊進一步取得下半季冠軍，則是保送1勝、4場主場優勢。 中信兄弟隊洋投泰樂。記者黃仲裕／攝影 吉力吉撈．鞏冠敲出兩分砲，本季第14轟追平全壘打榜領先。記者黃仲裕／攝影

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