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中職／好凶！林凱威氣噗噗嗆好球帶 隊友急安撫

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
味全龍隊投手林凱威第8局因投得不差的球沒被撿，投到火氣上來。記者黃仲裕／攝影
味全龍隊投手林凱威第8局因投得不差的球沒被撿，投到火氣上來。記者黃仲裕／攝影

味全龍隊今天在洲際棒球場與中信兄弟隊交手，龍隊投手林凱威第8局因投得不差的球沒被撿，投到火氣上來。

龍隊今天啟用初次在一軍先發的霸曼，兄弟攻勢超貧脊，在他7局投球任內，只擠出可憐兮兮的3支安打，且分布在3個半局，1分未得，7局投完收工後，換上林凱威接手第8局，把關2：0領先。

林凱威一登板就被許基宏敲出安打，接著面對岳東華的打席，投到1好2壞時，第4球位置不差，但主審林金達仍判壞球，林凱威的火氣也當場壓抑不住，朝主審開飆，嘴形疑似為「這好球吧！」不僅隊友趕緊上前安撫，總教練葉君璋也上場緩解當下狀況。

林凱威在高漲的情緒中，讓岳東華敲出中外野飛球遭到接殺，接著是福來喜的雙殺打，安全下庒，但下場時嘴上仍然念念有詞，拿莫．伊漾持續搭著他的肩膀安撫情緒。

味全龍隊投手林凱威第8局因投得不差的球沒被撿，投到火氣上來。記者黃仲裕／攝影
味全龍隊投手林凱威第8局因投得不差的球沒被撿，投到火氣上來。記者黃仲裕／攝影
味全龍隊投手林凱威第8局因投得不差的球沒被撿，投到火氣上來。記者黃仲裕／攝影
味全龍隊投手林凱威第8局因投得不差的球沒被撿，投到火氣上來。記者黃仲裕／攝影
味全龍隊投手林凱威第8局因投得不差的球沒被撿，投到火氣上來。記者黃仲裕／攝影
味全龍隊投手林凱威第8局因投得不差的球沒被撿，投到火氣上來。記者黃仲裕／攝影

林凱威 岳東華

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