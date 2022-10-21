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中職／霸曼投超好也不帶進季後賽？葉總掐指一算：5%

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導

味全龍隊洋投霸曼為今年最後一位「開箱」洋投，龍隊將帶進季後賽的洋將陣容，基本上不會有任何影響，總教練葉君璋表示，改變心意的機率大概5%。

被問到如果霸曼投超好，是否會影響季後賽洋將抉擇，葉君璋回應：「沒有百分之百，但基本上就是這樣。」龍隊將帶已在隊上整季的布里悍、鋼龍、伍鐸，他說改變念頭的機率大概5%，「兩個要秤一秤，除非一個（霸曼）真的投超好，一個狀況超差。」

對於霸曼此戰的評估，葉君璋認為主要還是看明年，「聽說是還不錯，就找來看看。」

龍隊昨天打爆奧特羅，讓他只撐2局被敲9安打、狂失7分退場，葉君璋認為奧特羅的球速不快，但變化球真的不錯，龍隊安打雖多，但運氣還不錯，「剛好在危機時，選手都有辦法打出來，不然他的變化球滿夠水準的。」至於泰樂則是球質好，即使鎖定到球路，也不一定有辦法打。

語氣中聽起來感覺兄弟若打龍隊會選泰樂、棄奧特羅？葉總說：「才一場，也不知道，他們會選他來，一定是有看到他好的時候。」

兄弟教頭林威助則表示，龍隊打奧特羅確實感覺擊球率很高，會再評估看看是哪個環節的問題，「如果是小動作被抓到或配球被掌握，修正一下其實就沒問題，但因為只有一場（對龍隊），也沒時間了，就是看看泰樂的狀況。」

葉君璋 味全龍

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