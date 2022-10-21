中職／期待參與黃潮 平野惠一不在意當「被罵爆的人」

中信兄弟隊昨天慘敗給味全龍隊，黃色彩帶暫緩拋下，今天續在洲際棒球場挑戰「黃潮」，打擊兼野手統籌教練平野惠一也抱持期待，對於是否希望被拋起來，他笑答：「我只要當被大家討厭、被罵爆的角色就好了。」

兄弟今年帶著衛冕任務上路，但至8月底前表現低迷，數據上明顯可見的是長打消失，8月26日前的81戰有7場被完封，團隊打擊率2成69、長打率3成46、上壘率3成20，身為打擊教練的平野被詬病甚多。

兄弟在8月27日後戰績翻轉，37戰打下28勝，打擊三圍也提升為2成87、4成、3成49，沒有任何場次被完封。

面對打擊數據的全面翻轉，平野面對任何提問幾乎都以「秘密」回答，不願透露太多技術上、甚至心理上的所施的魔法，他笑答：「等我離開這支球隊時就會講。」唯一能說的，是希望每個選手都越來越有自信。

平野有望參與季冠軍的黃色彩帶拋下，他坦言有期待，但話鋒一轉，「和那個比起來，昨天比較懊悔一點，今天一定要討回來。」他透露，比賽中要考慮的事情太多，關注到每個有上場、沒上場的選手，最希望忙到比賽一結束時，突然發現已經封王了。

被追問是否想被拋起來慶祝，他笑答：「我只要當被大家討厭、被罵爆的那個角色就好了」。平野表示，自己平常不會去關注網路留言，但相信球迷有期待，所以會有責罵，自己對於這些責備抱著感謝的心。

平野的選手時期曾效力出身阪神虎隊5季，而阪神球迷也不太好惹，若比起兄弟球迷，他認為兩者差不多，「但和球迷比起來，其實我更熱情。」他說自己把選手當家人，看到他們表現不好，絕對比球迷更懊惱，也會更想竭盡所能幫助他們，「對選手的觀察，我在這部分有很大的自信，可以在他們有困擾時，隨時伸出援手。」

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