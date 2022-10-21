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中職／季後賽疫情遞補需有PCR 葉君璋笑稱：國家認證

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。記者許正宏／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者許正宏／攝影

中職因疫情而生的特殊遞補方式，衍生升級版玩法，進入季後賽研擬將有更嚴謹的做法，據味全龍隊總教練葉君璋透露，聯盟已通知球隊，屆時疫情通報需經過PCR檢測，他笑說：「要有國家認證」。

中職今年新增疫情遞補名單，且未限制確診後的回歸時間，遞補方式也不限於1對1指定替補更換，季中甚至更改為確診名單人數與遞補名單人數相同即可，這個名額意外成為各隊調度空間，選手經此途徑升降，若下放後再回歸不需10天（洋將15天）的等待期，人員來來去去不見於球員異動名單中。

上半季樂天桃猿、下半季中信兄弟隊都曾透過疫情支援名單進行洋將風火輪，同時有4名洋將在一軍出賽，在規則內靈活調度人員，雖未違規，但公平性也引起討論已久。

今年季後賽3隊已經確定為猿隊、兄弟、龍隊，葉君璋今天賽前受訪中透露，季後賽的確診確認方式有變，不會僅憑快篩，而是需要經由PCR檢測陽性認證。

針對的季後賽確診遞補處理方式，聯盟尚在與各隊領隊研議中，還有細節待討論，大方向確實為須經由PCR確診。

中職 葉君璋 樂天桃猿

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