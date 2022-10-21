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中職／美技摔進攝影區見3個壘包 許基宏自嘲：沒本壘？
中信兄弟隊昨天與味全龍隊之戰出現賠上一個進壘的超級美技，兄弟一壘手許基宏摔進攝影區下一秒所見是3個壘包，還自嘲：「至少給我放一個本壘的啊！」
昨役6局上、一壘有人，林威廷打向一壘側的界外飛球直朝攝影區而去，許基宏一路追了過去，在護欄旁伸長了身子將球接進手套，但同時也因失去重心摔入為死球區的攝影席，按規定給予一壘跑者一個進壘。
根據總教練林威助賽後的說詞，當時許基宏反應自己在腳觸地前已經傳球，讓球迷覺得不可思議、怎麼可能；許基宏今天還原當下狀況，承認確實已有一隻腳踩在裡面，「有啦！不然我要怎麼撐，有一隻腳已經在裡面。」許基宏表示自己當下是反應，「我還有半隻腳在外面。」
許基宏這記接球仍是美技，後續回身傳球的反應力也超快速，仍然獲讚美技，他對此表示，「想說比賽還在進行中，要趕快做下一個動作，只是盡力想幫投手抓出局數。」
他哀怨說都怪護欄太矮，所以才翻進去，但慶幸沒有摔到頭，當時自己在備用壘包和一排矮凳之間落地，「我摔進去，下一秒就看到3個壘包收在那裡。」
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