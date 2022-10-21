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中職／江坤宇的手手還有點無法使力 先發難度高
中信兄弟隊當家游擊手江坤宇遭觸身球打中的右手腕，經過一晚休息後，目前打擊還有點無法使力，要先發有難度，還要看看今天的賽前打擊練習狀況。
江坤宇昨天在第6局面對味全龍隊林子昱的投球，球數1好1壞時遭砸中右手，他當下痛得球棒一丟、蹲在地上，總教練林威助也蹲在他的身旁關心狀況。
江坤宇當下退場、前往醫院檢查，今天林威助賽前還原傷勢狀況，目前打擊有點無法使命，守備可能比較有辦法，「腫是還好，但打到骨頭比較細的部分，手腕要動也比較不舒服。」
林威助表示，江坤宇今天要先發難度比較高；一邊受訪又注意到「游擊柯基」還在場上跑跳，「現在又在接球，再看看打擊練習狀況吧！」
若江坤宇無法先發，岳東華、潘志芳都能守游擊，黃韋盛也能負責二壘；至於是否考慮讓江坤宇直接休兵到例行賽結束為季後賽準備？林威助坦言：「如果他的狀況沒辦法的話，可能也會考慮，但目前戰況沒有那麼輕鬆。」
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