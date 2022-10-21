日職／中職為他設條款 永田颯太郎獲樂天金鷲指名後感謝台灣

日本職棒昨日舉行選秀會，樂天金鷲隊以育成選手第4指名選中就讀台體大的日本籍游擊手永田颯太郎，引發台日網友熱議。

今年22歲的永田颯太郎，身高178公分、體重74公斤，是一名右投左打的游擊手，高中就讀日本菊華高等學校，畢業後在教練的建議下來台留學，時任台體大校長林華韋也邀請他加入棒球隊，參加各大賽事。

去年底中職領隊會議修改選秀規章，在台灣國、高中在學累積超過3年以上，或連續就讀大學超過4年，或在台居住超過5年且在業餘成棒球隊效力超過3年即可參加選秀，並視為本土球員。第二點也被視為「永田條款」。

根據《日刊體育》報導，樂天給永田的評價是跑、打、守三拍子的球員，其中肩膀的力量特別引人注意。永田在選秀前接受《高校野球》訪問時表示，「台灣的棒球水準很高，我一開始連比賽都參加不了。專業的教練協助我重量訓練，提升擊球力量，也教我如何跑步提升爆發力。台灣的打擊風格混和美、日，在前輩的指導下，我的打擊風格也產生很大的變化，我在大學專注提升游擊守備，養樂多的宮本慎也是我的偶像。」

永田也提到目標是被日本職棒球隊指名，「我發誓要充分利用我在台灣4年累積的成果，在日本打出令球迷興奮的比賽。」

日本網友也在新聞留言區表示，「如果真的有宮本的守備能力，那應該很快可以成為先發球員」、「他就讀的學校也是宋家豪的母校」、「樂天在台灣有球隊，或許掌握一些永田的情況」。

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