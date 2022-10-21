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日職／選秀球員「最不想去哪隊」 新庄的火腿意外上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
新庄剛志率領的火腿隊調度不固定，讓某些選秀球員望之卻步。圖擷取自twitter
新庄剛志率領的火腿隊調度不固定，讓某些選秀球員望之卻步。圖擷取自twitter

2022日本職棒選秀會在昨天落幕。而在選秀會上，除了各家球團有著鎖定的人選之外，球員自己也有著自己理想的加盟球隊。近來媒體私下調查球員，發現由新庄剛志帶領的火腿隊，意外成為了許多年輕選手最為望之卻步的球隊。

根據日本媒體「日刊現代」報導，雖然有些選手認為只要能擠進職棒窄門，那麼去哪支球隊都沒問題。但確實也有選手儘管嘴巴上說沒差，內心卻還是有想去跟不想去的球團，因此媒體也針對這次參與選秀的球員進行採訪，調查他們心中最理想及最避之唯恐不及的球隊。

調查結果發現，許多球員除了在地的隊伍之外，最想去的球隊經常都指名「福岡軟銀鷹隊」。理由在於軟銀擁有最佳的成長環境，過去也有甲斐拓也、千賀滉大和大関友久等從育成變為主力的球員，而且整體的實力堅強，是奪冠可能性較高的球隊。

而在「最不想去的球隊」方面，意外有許多人指名「北海道日本火腿鬥士隊」。原因在於新庄剛志總教練上任以來，對於選手的棒次、守位等安排並不固定，投手則是連本來先發的伊藤大海，都會被調往後援投球。這些噱頭式的調度，讓球員們擔心進了火腿隊，是否能夠好好發揮實力。

不過在本次選秀會中，獲得火腿第一指名的矢澤宏太則表示，火腿是一支開朗而魅力十足的隊伍。也有其他大學球員認為，既然火腿隊戰力較差，同時也代表出賽機會相對更多。顯然在這些準備挑戰職棒的選手心中，對於新庄監督所帶領的火腿隊，有著不一樣的想法。

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