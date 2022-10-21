日職／火腿選進大聯盟資歷加藤豪將成首例 未來動向不確定

日本職棒昨日舉行選秀會，火腿隊在第3指名選擇今年曾打過大聯盟比賽的內野手加藤豪將（Gosuke Katoh），火腿監督新庄剛志也稱讚加藤，對左投的攻擊能力出色。

28歲的日裔美籍選手加藤豪將，從小在美國長大，雙親皆為日本人。2013年美職選秀會被洋基選中，陸續效力馬林魚、教士、藍鳥，目前在大都會的小聯盟體系。經過10年的小聯盟生涯，加藤終於在本季效力藍鳥時，首度登上大聯盟，共出賽8場獲得11打席7打數1安打，打擊率1成43。

根據日職規定，要以本土球員身分進入聯盟，必須先選秀。昨日選秀會加藤豪將被選上後，在個人推特發文表示，「這次能被日本火腿選中，感到驚訝，同時也覺得非常光榮。不過目前和大都會還有合約在身，所以想先和周圍的人討論未來規劃，再做出決定。」

根據日本媒體「Sponichi Annex」報導指出，加藤豪將是史上第二位美、日職棒選秀會都獲選過的球員，前一位是羅德藤谷周平。藤谷2009年第18輪被教士隊選中，不過他沒有簽約，並在2010年參加日職選秀會，加盟羅德。

藤谷周平雖然被選中，但沒有加入過美職球隊，因此加藤豪將是第一位被美職選秀會選進，並登上過大聯盟、又被日職選秀會選中的日本籍選手。

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