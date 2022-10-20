中職／奧特羅在破萬球迷前大崩盤 兄弟不敵龍隊仍是M1

中信兄弟隊今天在台中洲際球場迎戰味全龍隊，只要獲勝就可抱回下半季冠軍，現場吸引11607人觀戰，不料兄弟洋投奧特羅投出來台最糟糕的一戰，先發兩局狂失7分，終場以5：11落敗，封王魔術數字停留在1。

兄弟明天繼續在洲際球場對決龍隊，只要贏球就獲季冠軍，一旦輸球將讓樂天桃猿隊登上年度排名第1，直接晉級總冠軍賽，如此一來，兄弟將和龍隊進行季後賽首輪比賽。

奧特羅加盟兄弟後，本季前4場先發投出兩勝，單場最多只失兩分，今天表現不振，投兩局被揮出9支安打，還有1次觸身球，失7分全是自責分，吞下來台首敗。

龍隊打完前3局已經8：0領先，5局上再得兩分，拉大到10分領先，兄弟雖在5局下追回5分，但無力改變戰局，9局上再失1分，終場以6分之差落敗。

龍隊全場出現16支安打，郭天信、吉力吉撈．鞏冠各有3安，還有3人揮出兩安，吉力吉撈3支3、打點和得分各兩分，本季第7次獲選單場MVP；布里悍先發5局，被揮出9支安打、失5分，在隊友火力掩護下，奪下本季第12勝，和鋼龍並列隊上最多勝投手。

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