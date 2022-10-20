U23世界盃／吞首敗繼續拚 台鋼潛水艇陳宇宏抗墨西哥
中華隊今晚以2：6輸給南韓隊，吞下U23世界盃棒球賽首敗，在複賽戰績2勝1敗，明天面對戰績並列的墨西哥隊，中華隊總教練謝承勳掀開底牌，就是交由下勾投手陳宇宏先發。
陳宇宏在去年U23獲選防禦率王、最佳投手，今年中職選秀會也獲得台鋼雄鷹隊第9指名，在本屆U23扛起開幕戰先發，對哥倫比亞隊4.1局失2分（1分責失），這次又要對上中南美洲球隊。
謝承勳表示，確實有考量到陳宇宏面對中美洲球隊特別有一套，「去年他在U23也投得很好，能夠運用節奏影響對手。」
陳宇宏開幕戰之後都在牛棚待命，但是「最後一位」投手，只是以備萬一，今年U23他認為自己進步之處在於，能夠用擅長方式抓到出局數，「像是壘上有人時，知道要用什麼球路去抓到出局。」
去年U23中華隊成績不太理想，陳宇宏這次能夠在台灣球迷面前投球，心情上是「越來越期待」。
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