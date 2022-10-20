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中職／曾仁和7局無失分屠獅 豪勁36救援逼近陳禹勳紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
猿隊先發投手曾仁和投7局未失分，奪下本季第7勝。圖／樂天桃猿隊提供
猿隊先發投手曾仁和投7局未失分，奪下本季第7勝。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天在桃園球場迎戰統一獅隊，「土虱」曾仁和投出本季代表作，先發7局只被揮出4支安打、無失分，幫助猿隊4：0獲勝、終止2連敗，年度戰績仍居榜首，下半季爭王也未絕望。

曾仁和用96球完成7局任務，生涯兩年第3次、本季第2次投滿7局，7局上面臨無人出局一、二壘有人的危機，連續解決3名打者，最後三振胡金龍，興奮握拳為自己的表現歡呼。

曾仁和近5戰奪下4勝，本季戰績升至7勝2敗、防禦率2.48，猿隊接下來在例行賽最後3戰，最大目標是保住年度排名第1，直接晉級總冠軍賽。

此役打完前4局，兩隊都未得分，猿隊5局下兩出局後展開攻勢，陳晨威獲得保送，成晉、林立、廖健富連續安打攻下兩分；8局下梁家榮保送、林承飛轟出兩分砲，拉大成4分領先，維持優勢到比賽結束。

猿隊「守護神」豪勁8局上提前登板，投1.1局無失分，本季第36場救援成功到手，只差1場追平陳禹勳2017年37救援紀錄，並列史上單季最多。

獅隊先發投手胡智為投5局退場，已經用掉104球，被揮出10支安打、失兩分，最近6場先發吞下4敗，本季戰績掉到9勝13敗，在全聯盟投手敗場數獨居第2，只差富邦悍將隊洋投范米特1敗。

曾仁和 樂天桃猿

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