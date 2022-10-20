中職／曾豪駒賭博式布陣吞兩敗 笑說葉君璋兩次都成功

樂天桃猿隊昨天在台南球場對統一獅隊之戰，9局下1出局滿壘時，把中外野手陳晨威叫進內野區，刻意在防守上布陣，結果仍被郭阜林揮出再見安打，以6：7落敗，猿隊總教練曾豪駒今天談到此事，有點無奈說：「已經第2次失敗了。」

猿隊昨天9局下沒有退路，陳晨威從中外野往前，站在二壘壘包附近防守，賭博式布陣沒有收到效果，「守護神」豪勁對郭阜林拚直球，被揮成中外野方向再見一擊，吞下本季第2敗。

曾豪駒認為，當時情況只要球被打到外野，就算沒有安打，也可能結束比賽，因此把陳晨威調到內野，被揮出再見安打也是沒辦法的事。

味全龍隊總教練葉君璋也用過這種賭博式布陣，曾豪駒笑說：「他兩次都成功，我去年用過1次，這次是第2次，結果兩次都失敗。」

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