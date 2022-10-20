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中職／曾豪駒自評球隊表現不差 兄弟近兩個月實在太好

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
猿隊總教練曾豪駒坦言，兄弟近兩個月實在打太好。記者藍宗標／攝影
猿隊總教練曾豪駒坦言，兄弟近兩個月實在打太好。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊今年大幅領先優勢，打到季末被中信兄弟隊逼近，年度戰績只領先1場勝差，猿隊總教練曾豪駒表示，領先這麼多被追回，當然壓力很大，棒球就是這樣無法想像。

猿隊8月底領先兄弟10.5場勝差，現在只剩1場，下半季落後3.5場；曾豪駒強調，還是持續做好該做的事，但球隊就是高低起伏，投打都有傷兵，要想辦法把狀況拉上來才行。

他說：「兄弟近兩個月真的打很好，我們沒有上半季亮眼，但也不差、算是中等。」

猿隊下半季最後4戰，最大目標當然是力保年度排名第1，23日桃園球場對兄弟之戰無疑是最重要的比賽，曾豪駒已經排定當天先發投手，但低調不願透露人選，只說黃子鵬確定25日最後一戰登板。

曾豪駒表示，全力備戰下半季最後4戰，想辦法打贏所有比賽。

從目前跡象看來，霸林爵、狂威都是23日可能先發人選，豪勁防守最後一關也可預期，關鍵比賽讓3名洋投全上是合理調度，兄弟應是德保拉登板機會最大。

曾豪駒 樂天桃猿 霸林爵

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