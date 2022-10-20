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中職／宋嘉翔接手洪總2號球衣 學長莫名其妙壓力來了

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
猿隊新人宋嘉翔最近開始隨隊，適應一軍比賽氣氛。記者藍宗標／攝影
猿隊新人宋嘉翔最近開始隨隊，適應一軍比賽氣氛。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊18歲新人捕手宋嘉翔最近開始隨隊，今天在桃園球場對統一獅隊賽前，球團特別安排加盟儀式，未來將披上2號球衣，這是前總教練洪一中過去使用多年的背號，他說：「這是領隊推薦我穿的。」

宋嘉翔出身穀保家商青棒隊，今年季中選秀會被猿隊首輪指名，簽約金達520萬元，自己很滿意加盟條件。

他表示，一軍比賽張力大、球迷多，音效也很大聲，和高中、二軍比賽差很多，在球場上要更冷靜思考，這些都是最近學到的東西。

宋嘉翔最有自信之處是「傳二壘不錯」，覺得臂力很好，但其他地方還要再加強，「明年是否能在一軍，一切慢慢來，把該做好的先做好。」

猿隊安排宋嘉翔隨隊練習，他的個性有些害羞，剛到隊上不太敢講話，但遇到問題還是會向梁家榮、朱育賢、林泓育好好請教，林泓育對這位後輩充滿期待，他說：「宋嘉翔先天條件很好，未來性不錯。」

洪一中長年穿著2號球衣，宋嘉翔笑說：「洪總非常厲害，隊上學長都說，看到這個號碼，莫名其妙壓力就來了，但不會給自己太大壓力，要學習之處還很多。」

猿隊總教練曾豪駒表示，先讓宋嘉翔熟悉一下一軍整體流程，新人調整就是以身體強度、技術為主，對他期望很高。

曾豪駒強調，宋嘉翔的身體強度很高，明年經過完整春訓，應有機會上一軍，到時就看春訓結果。

曾豪駒 林泓育 洪一中

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