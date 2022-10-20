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中職／吳哲源11勝貢獻大 林岳平看好是年度MVP有力人選

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
獅隊教頭林岳平點名中信兄弟隊28歲投手吳哲源是MVP熱門人選。 聯合報系資料照
獅隊教頭林岳平點名中信兄弟隊28歲投手吳哲源是MVP熱門人選。 聯合報系資料照

中華隊本季賽事接近尾聲，各項年度獎項得主將會陸續產生，最受矚目的年度MVP人選，統一獅隊總教練林岳平提出自己中意的人選，點名中信兄弟隊28歲投手吳哲源，他說：「兄弟如果少了吳哲源，現在戰績不會這麼出色。」

吳哲源生涯第6年投出生涯代表作，出賽33場包括15場先發，投出11勝1敗2中繼，防禦率2.81暫居全聯盟第5，從5月11日擊敗獅隊開始，至今維持11連勝，寫下隊史本土投手新紀錄。

「吳哲源這11勝，讓兄弟走到今天。」林岳平認為，年度MVP人選的重要考量，是對球隊的貢獻度，若以60勝（年度勝率5成）來計算，吳哲源拿了11勝，等於差不多占了1/6。

林岳平說，兄弟打到現在，能有這麼好的成績，吳哲源對團隊的貢獻非常大。

吳哲源 林岳平 統一獅

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