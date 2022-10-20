棒球／從日本轉戰美國再到澳洲 陽岱鋼：棒球帶我環遊世界
台灣旅外好手陽岱鋼結束今年美國獨立聯盟球季，確定轉戰澳職布里斯本俠盜隊（Brisbane Bandits），今日他也在個人社群發文表示心情。
35歲的陽岱鋼今年離開日職，旅美力拼登上大聯盟，本季他在獨立聯盟湖國碼頭犬隊出賽77場，敲出9發全壘打、35分打點，打擊三圍.260/.357/.432。
結束旅美球季後，陽岱鋼近期也確定將轉戰澳洲職棒布里斯本俠盜隊，展開全新的挑戰。陽岱鋼也在臉書轉發球隊歡迎他的加盟影片，並寫道：「我要到澳洲去打球了，時間在追我，我追著地球，棒球帶我環遊世界。」
近期除了陽岱鋼外，旅美好手林子偉也將加盟澳職奧克蘭喙頭蜥隊。中華職棒中信兄弟隊也預計安排年輕選手余謙、黃弘毅前往澳職，但目前尚未定案。
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