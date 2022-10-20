快訊

幫女友調閱個資？北市刑大一偵查佐遭署政風室調查

義務役延長月領最低生活費1.5萬元？ 主計長回應了

人倫悲劇！雲林男酒後持木棍打死75歲高齡母親

棒球／從日本轉戰美國再到澳洲 陽岱鋼：棒球帶我環遊世界

聯合新聞網／ 綜合報導
旅外好手陽岱鋼。 截圖自湖國碼頭犬臉書
旅外好手陽岱鋼。 截圖自湖國碼頭犬臉書

台灣旅外好手陽岱鋼結束今年美國獨立聯盟球季，確定轉戰澳職布里斯本俠盜隊（Brisbane Bandits），今日他也在個人社群發文表示心情。

35歲的陽岱鋼今年離開日職，旅美力拼登上大聯盟，本季他在獨立聯盟湖國碼頭犬隊出賽77場，敲出9發全壘打、35分打點，打擊三圍.260/.357/.432。

結束旅美球季後，陽岱鋼近期也確定將轉戰澳洲職棒布里斯本俠盜隊，展開全新的挑戰。陽岱鋼也在臉書轉發球隊歡迎他的加盟影片，並寫道：「我要到澳洲去打球了，時間在追我，我追著地球，棒球帶我環遊世界。」

近期除了陽岱鋼外，旅美好手林子偉也將加盟澳職奧克蘭喙頭蜥隊。中華職棒中信兄弟隊也預計安排年輕選手余謙、黃弘毅前往澳職，但目前尚未定案。

澳洲 碼頭 美國 中信

相關新聞

棒球／從日本轉戰美國再到澳洲 陽岱鋼：棒球帶我環遊世界

台灣旅外好手陽岱鋼結束今年美國獨立聯盟球季，確定轉戰澳職布里斯本俠盜隊（Brisbane Bandits），今日他也在個人社群發文表示心情。 35歲的陽岱鋼今年離開日職，旅美力拼登上大聯盟，本季

中職／中信兄弟今晚有望主場封王 內野下層快賣完、加開上層

中信兄弟今天將回到主場面對味全龍，推出洋投奧特羅先發，龍隊則推出布里悍應戰，賽前封王魔術數字M1的兄弟，很有機會在主場拋下封王黃色彩帶！ 兄弟昨天(19日)8：3擊敗龍隊，再加上樂天桃猿6：7敗

日職／日媒盤點選秀知名騷動 陽岱鋼進火腿竟改變了抽籤設計

2022年度的日本職棒選秀會議，將於日本時間10月20日傍晚5點開始。日本媒體近來也盤點史上讓人感到意外，引發騷動的各個選秀事件，其中包括在2005年時，本來以為自己能進到軟銀效力的臺灣好手陽岱鋼（選秀時舊名「陽仲壽」），卻被日本火腿抽中選走的意外。

中職／郭阜林生涯2次再見安皆未獲MVP 悍將全年墊底鎖定榜眼

昨(19日)統一獅本季主場最終戰對上樂天桃猿，獅隊雖然9局上遭追平，不過靠著郭阜林的再見安打終場以7：6擊敗桃猿，確定避免全年墊底，郭阜林生涯兩度敲再見安打都沒有獲得MVP，也創下罕見紀錄。

中職／豪勁慘遭獅咬 兄弟最快今封王

統一獅隊昨天先暴打樂天桃猿隊防禦率王黃子鵬，從他手上攻下6分，最後更靠9局下郭阜林的再見安打擊倒救援王豪勁，以7：6在本...

中職／鄭凱文6局無失分7連勝 兄弟M1回主場拚拋彩帶

中信兄弟今天作客斗六球場，先發投手鄭凱文6局無失分好投，技壓味全龍隊洋投鋼龍，率隊以8：3拿下勝利，加上另一地樂天桃猿隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。