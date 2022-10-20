棒球／從日本轉戰美國再到澳洲 陽岱鋼：棒球帶我環遊世界

昨(19日)統一獅本季主場最終戰對上樂天桃猿，獅隊雖然9局上遭追平，不過靠著郭阜林的再見安打終場以7：6擊敗桃猿，確定避免全年墊底，郭阜林生涯兩度敲再見安打都沒有獲得MVP，也創下罕見紀錄。

2022-10-20 10:48