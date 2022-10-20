快訊

張善政研究計畫涉抄襲疑雲 宏碁今正式函覆農委會

該買iPad 10但價格很尷尬？1圖比拚平價iPad系列 秒看與iPad Air 5差異

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／中信兄弟今晚有望主場封王 內野下層快賣完、加開上層

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟今晚推出奧特羅先發迎戰味全龍。 報系資料照
中信兄弟今晚推出奧特羅先發迎戰味全龍。 報系資料照

中信兄弟今天將回到主場面對味全龍，推出洋投奧特羅先發，龍隊則推出布里悍應戰，賽前封王魔術數字M1的兄弟，很有機會在主場拋下封王黃色彩帶！

兄弟昨天(19日)8：3擊敗龍隊，再加上樂天桃猿6：7敗給統一獅，成功讓下半季封王魔術數字減為M1，今天只要不輸球，或桃猿不贏球，都能封王。

奧特羅今年先發4場，成績2勝0敗、防禦率1.82，不過尚未對戰過味全龍。布里悍今年先發28場，11勝9敗、防禦率2.54，其中對兄弟先發4場，1勝2敗，防禦率3.28。

由於在主場封王的機會很大，洲際內野下層票也已經快要賣完，球團昨晚也緊急加開內野上層部分座位。

中信兄弟 味全龍 樂天桃猿 統一獅 中職

相關新聞

中職／中信兄弟今晚有望主場封王 內野下層快賣完、加開上層

中信兄弟今天將回到主場面對味全龍，推出洋投奧特羅先發，龍隊則推出布里悍應戰，賽前封王魔術數字M1的兄弟，很有機會在主場拋下封王黃色彩帶！ 兄弟昨天(19日)8：3擊敗龍隊，再加上樂天桃猿6：7敗

U23世界盃／複賽首戰莊昕諺扛先發 較勁韓職新星

U23世界盃棒球賽今起於天母球場進行6強超級循環賽，中華隊與南韓隊兩支預賽不敗之師正面交鋒，今晚7點好戲登場，中華隊推出...

日職／日媒盤點選秀知名騷動 陽岱鋼進火腿竟改變了抽籤設計

2022年度的日本職棒選秀會議，將於日本時間10月20日傍晚5點開始。日本媒體近來也盤點史上讓人感到意外，引發騷動的各個選秀事件，其中包括在2005年時，本來以為自己能進到軟銀效力的臺灣好手陽岱鋼（選秀時舊名「陽仲壽」），卻被日本火腿抽中選走的意外。

中職／郭阜林生涯2次再見安皆未獲MVP 悍將全年墊底鎖定榜眼

昨(19日)統一獅本季主場最終戰對上樂天桃猿，獅隊雖然9局上遭追平，不過靠著郭阜林的再見安打終場以7：6擊敗桃猿，確定避免全年墊底，郭阜林生涯兩度敲再見安打都沒有獲得MVP，也創下罕見紀錄。

中職／豪勁慘遭獅咬 兄弟最快今封王

統一獅隊昨天先暴打樂天桃猿隊防禦率王黃子鵬，從他手上攻下6分，最後更靠9局下郭阜林的再見安打擊倒救援王豪勁，以7：6在本...

中職／鄭凱文6局無失分7連勝 兄弟M1回主場拚拋彩帶

中信兄弟今天作客斗六球場，先發投手鄭凱文6局無失分好投，技壓味全龍隊洋投鋼龍，率隊以8：3拿下勝利，加上另一地樂天桃猿隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。