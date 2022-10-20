中職／中信兄弟今晚有望主場封王 內野下層快賣完、加開上層

中信兄弟今天將回到主場面對味全龍，推出洋投奧特羅先發，龍隊則推出布里悍應戰，賽前封王魔術數字M1的兄弟，很有機會在主場拋下封王黃色彩帶！

兄弟昨天(19日)8：3擊敗龍隊，再加上樂天桃猿6：7敗給統一獅，成功讓下半季封王魔術數字減為M1，今天只要不輸球，或桃猿不贏球，都能封王。

奧特羅今年先發4場，成績2勝0敗、防禦率1.82，不過尚未對戰過味全龍。布里悍今年先發28場，11勝9敗、防禦率2.54，其中對兄弟先發4場，1勝2敗，防禦率3.28。

由於在主場封王的機會很大，洲際內野下層票也已經快要賣完，球團昨晚也緊急加開內野上層部分座位。

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