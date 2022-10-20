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日職／日媒盤點選秀知名騷動 陽岱鋼進火腿竟改變了抽籤設計

聯合新聞網／ 綜合報導
2005年因為誤認選秀抽籤設計，讓軟銀一度以為抽中陽岱鋼的交涉權。圖／聯合報系資料照
2005年因為誤認選秀抽籤設計，讓軟銀一度以為抽中陽岱鋼的交涉權。圖／聯合報系資料照

2022年度的日本職棒選秀會議，將於日本時間10月20日傍晚5點開始。日本媒體近來也盤點史上讓人感到意外，引發騷動的各個選秀事件，其中包括在2005年時，本來以為自己能進到軟銀效力的臺灣好手陽岱鋼（選秀時舊名「陽仲壽」），卻被日本火腿抽中選走的意外。

根據日本媒體「デイリー新潮」報導，若是有複數球團在選秀中指名同一球員，就必須抽籤決定由誰獲得交涉權。在2005年選秀當時，中獎的籤上寫著「交涉權確定」的字樣，其他沒中獎的則是印著「NPB印」。然而在座參與選秀的各球團人員，並不知道籤是這樣設計的。

選秀開始後，軟體銀行鷹和日本火腿鬥士同時指名陽岱鋼，歐力士猛牛和讀賣巨人也一同指名左投手辻內崇伸，使得這幾支球團必須抽籤競爭。當時軟銀總教練王貞治，以及歐力士領隊中村勝廣，都抽到寫著「NPB印」的籤。而看到聯盟官方的印章，讓他們以為成功中獎，感到非常開心。

陽岱鋼高中就讀福岡第一高校，哥哥陽耀勳也剛加盟軟銀，因此以為自己能順利進入福岡軟銀鷹隊的陽岱鋼，一時喜極而泣。然而會議此時卻緊急宣布，澄清「NPB印」其實是落選的籤，因此抽中陽岱鋼和辻內崇伸交涉權的，分別是日本火腿隊和讀賣巨人隊，讓現場一片譁然。

由於這次的騷動，使得日本職棒往後改變設計，將沒中獎的籤從日職聯盟印章，改成選秀會的LOGO標章。不過即使如此，在2015年的選秀中，養樂多總教練真中滿也在與阪神競爭外野手高山俊時，以為自己中籤而振臂歡呼，之後才發現抽中的其實是阪神才對。於是沒中獎的籤又再度更改設計，直接採用白紙替代，好讓之後的球團人員，都能夠一目瞭然到底是不是有抽中。

日本 福岡 軟體銀行

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