U23世界盃／複賽首戰莊昕諺扛先發 較勁韓職新星

U23世界盃棒球賽今起於天母球場進行6強超級循環賽，中華隊與南韓隊兩支預賽不敗之師正面交鋒，今晚7點好戲登場，中華隊推出樂天桃猿隊投手莊昕諺先發抗韓，要對上韓職SSG登陸者隊的右投金到泫。

22歲的莊昕諺在2019年選秀會獲得猿隊第六指名，今年在中職一軍出賽4場（2場先發）防禦率7.07，U23預賽曾在對日本隊之戰上場中繼，2局送出5次三振，未被敲安，無失分，最終拿下勝投，更飆出生涯最快的149公里速球。

19歲的金到泫則是今年剛畢業，就在2022年韓職選秀會獲得SSG登陸者隊指名，尚未有一軍出賽紀錄，二軍登板23場、投66局，戰績6勝3敗、防禦率為4.36。

超級循環賽中華隊與南韓隊都帶著2勝晉級，6強中排名前2直接打冠軍戰，此戰至關重要，門票於昨晚開賣，中華隊場次內野全票800元、外野票300元，現場售票則於每場之賽前1小時30分開始售票。

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