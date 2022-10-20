中職／郭阜林生涯2次再見安皆未獲MVP 悍將全年墊底鎖定榜眼

昨(19日)統一獅本季主場最終戰對上樂天桃猿，獅隊雖然9局上遭追平，不過靠著郭阜林的再見安打終場以7：6擊敗桃猿，確定避免全年墊底，郭阜林生涯兩度敲再見安打都沒有獲得MVP，也創下罕見紀錄。

郭阜林雖然敲出再見安打，不過昨天5打數也就這1支安打，陳傑憲則是5打數3安打，包含1發兩分砲、三壘安打、一壘安打，差一支二壘安打就能完成完全打擊，並且貢獻4分打點獲選單場MVP。

郭阜林上一次敲出再見安打是2018年10月7日。該場比賽是中職史上唯一一場完全比賽，先發洋投瑞安雖投出9局完全比賽，雙方卻0：0進入9局下，郭阜林戲劇性地敲出再見全壘打幫助瑞在完全比賽拿到勝投，雖然是球隊的致勝英雄，不過MVP還是理所當然的頒給達成中職史上首度完全比賽的瑞安。

獅隊昨日贏球，全年戰績來到48勝65敗2和；富邦悍將則是42勝69敗4和，悍將本季剩5場比賽，也就是說確定全年墊底。由於新球隊台鋼雄鷹握擁明年選秀狀元籤，所以悍將明年確定拿下榜眼（第二順位指名權）。

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