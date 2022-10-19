中職／鄭凱文6局無失分7連勝 兄弟M1回主場拚拋彩帶

中信兄弟今天作客斗六球場，先發投手鄭凱文6局無失分好投，技壓味全龍隊洋投鋼龍，率隊以8：3拿下勝利，加上另一地樂天桃猿隊輸球，兄弟下半季封王魔術數字縮減到1，明天回到洲際主場就有機會拋下黃色彩帶，龍隊則吞下4連敗。

兄弟與龍隊今起展開三連戰，龍隊這三場都預計排出洋投對決，讓球迷提前體驗季後賽氣氛，今天是兄弟打線占上風，面對鋼龍敲出6支安打，打回2分。

兄弟第1分是在1局上岳政華開局敲出二壘打後，隨後靠失誤上三壘，王威晨滾地推進有1分打點；第2分則是3局上潘志芳敲安，1出局後江坤宇二壘打敲回1分打點。

江坤宇今天敲出2安打、2分打點，另一支安打在6局上2出局滿壘時，中外野安打帶有1分打點，只不過中外野手郭天信回傳三壘助殺跑者，第3個出局數出現早於三壘跑者回本壘的時機，導致第2分不算。

不過兄弟另外在7局上再添1分，9局上更靠著3支安打、2次四死球，一口氣攻下4分；雖然9局下江忠城投0.2局丟掉3分，但有官大元抓下最後一個出局數，不影響大局。

鄭凱文先發6局用了74球，有51個好球，被敲出5支安打，但沒有失分，另有2次三振、無保送，拿下本季第8勝，也延續先發7連勝之姿。

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