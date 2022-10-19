中職／打6分「修正」黃子鵬防禦率 統一再見安擊敗樂天

統一獅隊今晚克服「恐虎症」，從樂天桃猿隊「老虎」黃子鵬手中攻下6分，陳傑憲一人就貢獻了4分打點，雖然9局上被追平，但靠著9局下郭阜林的再見安打，以7：6在台南主場守住勝利。

獅隊本季被黃子鵬壓得死死的，賽前對戰防禦率僅1.31，單場從他手中最多僅拿下2分，今晚卻能夠打下6分，也讓黃子鵬的防禦率從2.04「大漲」到2.33，防禦率王的地位開始鬆動，第二位的中信兄弟德保拉是2.46。

1局上猿隊廖健富的1發兩分砲也是本季首轟取得領先，不過1局下面對0：2落後，第3棒陳傑憲先敲出2分砲，第4棒林安可緊接著開轟，連兩打席「背靠背」全壘打反以3：2超前。

雖然2、3局掉分讓獅隊又處於3：4落後，但5局下1出局一、三壘有人，羅薩先敲安追平，陳傑憲再補上2分打點三壘安打，一棒超前比數。

猿隊展現韌性，雖然兩度丟掉領先，但7局上滿壘時梁家榮的高飛犧牲打先追回1分，9局上面對獅隊終結者陳韻文，1出局後連敲3安攻占滿壘，林承飛高飛犧牲打追平比數。

9局下獅隊也打趴猿隊終結者豪勁，邱智呈、陳傑憲2支安打在1出局後攻占一、三壘，林安可遭到故意四壞保送，要抓前面4打數無安打的郭阜林，不料郭阜林一棒把球送到外野深處，落地形成安打，保住這差點飛走的勝利。 中華職棒樂天桃猿投手黃子鵬。記者劉學聖／攝影

商品推薦