中職／百中繼姊姊獻花環 王鏡銘笑言：是要引退了？

統一獅隊本季最後一次在台南主場出賽，賽前特別舉辦王鏡銘百中繼慶祝儀式，除了以影片回顧王鏡銘這項里程碑的可貴之處，還邀請姊姊王雅婷獻上象徵榮譽的花環，讓王鏡銘又驚又喜，開玩笑說：「這是要引退了嗎？」

王鏡銘在今年球季完成生涯第100次中繼，獅隊總經理蘇泰安今天頒贈「王鏡銘百中繼慶祝獎座」，紀錄每10次王鏡銘中繼成功紀錄。

獅隊也安排王鏡銘兩個孩子蒞臨現場送上花束，給予父親一個最甜蜜的擁抱，最特別的是王鏡銘的姊姊王雅婷遠從台東來到，為他戴上家人親手編製的花環，慰勞他一次次的努力不懈，帶著家族族人們的祝福，繼續前往下一個里程碑。

卑南族是愛花的民族，而花環在不同場合象徵不同涵義，其中卑南族大獵祭，部落婦女和少女搭建凱旋門、編製花環，迎接上山狩獵凱旋歸來的部落長老及青年們，並為他們戴上花環，表達敬重與慰勞之意，也有祝福的意義。

王鏡銘表示：「很開心自己能夠達成生涯百中繼，這一路上感謝家人我最大的後盾，還有教練們給我機會，也在我曾經不如意時，「阿鑼」陳連宏教練拉我一把，點醒了我，才會有現在的我，如果當時沒有改變，或許早就退出職棒圈，感謝曾經幫助過我的每一位，自己也已高建三教練為目標，希望可以一直投，投到同屆的隊友都退休了，持續地為球隊貢獻。」

今日獅隊也特別邀請台南市三級棒球共25間學校蒞臨觀賽，球團長期回饋台南基層棒球，本次活動也特別捐贈比賽練習球、Ｔ恤、猛獅束口袋，價值近70萬回饋給基層棒球，預計於11月起啟動校園巡迴列車，安排職棒選手前進校園指導選手。

台南市市長黃偉哲代表受贈，黃偉哲表示：「感謝統一獅棒球隊的投入，讓台南擁有一支很棒的職業球隊，台南人以統一獅為榮，也謝謝獅隊長期投入資源在基層棒球，給予選手很大的幫助，而112年全中運在台南，明年也歡迎熱愛參與運動民眾，一起來台南市感受運動的美。」 統一獅隊本季最後一次在台南主場出賽，賽前回饋三級棒球捐贈儀式，台南市市長黃偉哲（中）代表受贈。圖／統一獅隊提供 統一獅隊本季最後一次在台南主場出賽，賽前特別舉辦王鏡銘（右二）百中繼慶祝儀式。圖／統一獅隊提供

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