澳職／陽岱鋼加盟布里斯本俠盜 球團：日職傳奇！

前旅日好手陽岱鋼原在美國獨立聯盟打拚，今官方發出公告，陽岱鋼加盟澳職布里斯本俠盜隊，並被稱為「日職傳奇」。

陽岱鋼去年球季結束後選擇離開日職，後轉往美國獨立聯盟湖國碼頭犬發展，昨日澳職布里斯本俠盜隊官方推特發布消息，宣布陽岱鋼的加盟。

俠盜隊還特別製作影片，影片寫道「3屆明星賽、4屆金手套、超越1600場出賽」另外穿插了許多陽岱鋼打擊、守備的英姿，也有他在經典賽身披中華隊戰袍的畫面，影片最後表示「歡迎來到布里斯本」並預告「11月10日」。

另一貼文則是宣布陽岱鋼的加盟，並在新聞稿中表示非常的興奮和驕傲歡迎這位「日職傳奇」的到來，將會是球隊的重大財富，這則貼文也被俠盜隊官方推特置頂，可見球隊對待陽岱鋼的高規格。

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