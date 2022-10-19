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經典賽／田中將大宣佈參賽 大谷翔平有望當日本「守護神」？

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平對於是否參加經典賽語帶保留。 美聯社
大谷翔平對於是否參加經典賽語帶保留。 美聯社

日籍好手田中將大昨（18）日在推特上發文表示，自己有意參加明年3月開打的經典賽，至於二刀流球星大谷翔平則是語帶保留，尚未做出決定。

田中將大昨日在推特發文，寫道「我還沒有機會表達我對明年 WBC 的感受，所以我會在這裡說出來，雖然有很多優秀的球員，我知道這並不容易，但我想參加！」並且表示會帶著這個目標進行休賽季的訓練。

動向備受關注的還有大谷翔平，日前他剛結束賽季返日，昨日接受媒體採訪時，則沒有把話說死，表示自己在打日職的時候就很想參加經典賽，有機會當然會想把握住，不過還沒有做出最終決定。

大谷翔平今年投打俱佳，規定投球局數與規定打席雙雙達標，成為大聯盟第一人，他也表示在美國時曾和恩師栗山監督討論過，若有參賽也都會遵照安排定位，「不一定要當先發投手」，這番話讓人期待大谷翔平有機會成為日本隊的「守護神」。

目前33歲的田中將大是日本武士隊國際賽常客，2021年回歸日職樂天，也是奧運奪冠班底，2009、2013年也都有參加經典賽，如今宣布有意參加，幫助日本武士隊再添一名大將。

田中將大 大谷翔平

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