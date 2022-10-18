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中職／致敬影片一播就爆哭 詹智堯：影片裡的人很辛苦

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
詹智堯今天引退結束13年的球員生涯。記者陳正興／攝影
詹智堯今天引退結束13年的球員生涯。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天為詹智堯舉行引退儀式與引退賽，他也在溫馨的氛圍中數次落淚，談到賽前球團為他製作的致敬影片一開播就讓他掩面痛哭，詹智堯賽後受訪時也直言，是因為覺得影片的那個人很辛苦，經歷了很多傷痛仍是在持續努力。

詹智堯在今天完成生涯第1000場出賽，成為聯盟史上第30位達成此紀錄的球員，悍將球團也選在這天為他舉辦引退賽，而詹智堯今天不僅是悍將第一位上壘、得分的選手，隊友也聯手為他守住引退賽的勝利，讓他的生涯能劃下完美句點。

詹智堯直言，自己並不是一個天賦很高的球員，也沒有想過能夠在職棒完成生涯出賽1000場的里程碑，因此，很感謝悍將球團為他的安排，讓他生涯至今已經沒有留下任何遺憾，甚至直到生涯最後一個打席，都還在做著自己習慣的事，靠著選球上壘、透過速度得分，「打席上就盡力去完成上壘，不錯啊，一個很好的經驗，也是自己打職棒這幾年，需要去做的基本。」

對於在賽前舉行的引退儀式中，球團為他製作的致敬影片一播出就讓他爆哭，詹智堯也解釋原因，「大概是看著影片上的人覺得他很辛苦，經歷了很多傷痛，看著那個人為了自己的成績、場上表現，覺得他很盡力在打每一次比賽、每個Play，不管傷痛他還是持續努力。」

今天好友兼隊友的王勝偉因為確診無法到場參與引退賽，但仍不忘透過影片向詹智堯致敬，並強調自己比「詹帥」還帥，讓詹智堯賽後也笑說：「勝偉是比較帥沒錯，range比較寬，可以大小通吃。」

詹智堯 富邦悍將 王勝偉

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