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中職／詹智堯引退賽陳仕朋好投 悍將2：1退桃猿

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
陳仕朋今天主投6局僅失1分。記者陳正興／攝影
陳仕朋今天主投6局僅失1分。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天在主場出戰樂天桃猿隊的比賽中為詹智堯舉行引退賽，他擔任開路先鋒，在生涯最後一打席獲得保送，並為球隊跑回第一分下，加上第3局范國宸擊出陽春砲，最終悍將就以2：1勝出。

悍將在今天為生涯第1000場出賽的詹智堯舉辦引退賽與賽前引退儀式，他也成為聯盟史上第30位達成千場出賽的球員；擔任球隊先發中外野手與開路先鋒的詹智堯，一局下面對桃猿先發投手狂威，就靠著優異選球獲得保送，連續兩場出賽都上壘，之後再靠著辛元旭的安打，以及陳真中外野高飛犧牲打跑回悍將第1分。

賽前原設定只打1局的詹智堯，在2、3局也都登場守備，不過都未獲得守備機會，並在3局上一出局後被換下場，結束生涯最後一次出賽，3局下半范國宸從狂威手中擊出中外野陽春砲，也是個人本季第9轟，幫助悍將3局打完取得2：0領先。

悍將今天先發投手陳仕朋前5局僅被擊出1支安打無失分，第6局遭遇亂流，遭到嚴宏鈞、陳晨威、林立接連擊出3支安打失1分，不過桃猿打線接下來也遭到陳鴻文、賴智垣的聯手封鎖，未再擊出安打。

9局上悍將由富藍戈上場關門，先是遭藍寅倫擊出安打，隨後又出現暴投讓藍寅倫攻佔得點圈，所幸關鍵時刻連續三振廖健富、梁家榮，讓桃猿無功而返，悍將終場就以2：1勝出。

詹智堯在今天舉行引退賽。記者陳正興／攝影
詹智堯在今天舉行引退賽。記者陳正興／攝影

詹智堯 藍寅倫

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