中職／不愧是BB詹 詹智堯引退賽最後一打席遭保送還得分

富邦悍將外野手詹智堯今天舉行引退儀式，並在生涯第1000場賽事也是最後一戰，擔任球隊開路先鋒以及先發中外野手，綽號「BB詹」的他，生涯最後一次站上打擊區獲得桃猿樂天先發投手狂威保送，甚至還為球隊跑回第一分。

在昨天生涯999場出賽並敲出二壘安打的詹智堯，今天引退賽以先發中外野手的身分擔任球隊開路先鋒，儘管1局上未獲得守備機會，不過1局下半站上打擊區後，從狂威手中選到保送，連續兩天登場都上壘。

悍將也在詹智堯上壘後展開攻勢，辛元旭擊出右外野一壘打，申皓瑋遭到觸身球上壘，一出局形成滿壘，陳真擊出中外野飛球遭接殺後，在三壘的詹智堯賣力衝回本壘撲壘得分，為悍將跑回第一分。

原定只打一局的詹智堯，在第2、3局卻再度登場守備，不過在3局上一出局後仍未獲得守備機會後就退場，回到休息室前他也脫帽與場邊球迷致意，結束生涯最後一次出賽。

詹智堯跑回本壘後與隊友擊掌慶祝。記者陳正興／攝影

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