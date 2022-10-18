中職／致敬影片一播就爆哭 詹智堯鼓勵後進努力追夢

富邦悍將隊今天在詹智堯生涯第1000場出賽中為他舉行引退賽，他也擔任球隊開路先鋒與先發中外野手，而在賽前的引退儀式中，詹智堯在球團播放為他準備的致敬影片第一時間就在場上掩面爆哭。

2009年展開職棒生涯的詹智堯，在今天完成生涯第1000場出賽，已經身兼教練的他，今天獲得悍將球團在賽前舉辦引退儀式，不過在球團為他準備的致敬影片才一播放，詹智堯就已經在場上哭成淚人兒。

今天儀式包括詹智堯的母親、哥哥到場獻花，前東家樂天桃猿隊也由領隊浦韋青、球員成晉代表致意；悍將球團不僅送上紀念照，教練團與球員也拿著印有「中職最帥榮退」的背帶、壺鈴等禮物與詹智堯合影。

談到正式從球員身分引退，詹智堯在致詞時卻因為哭到無法自拔，而由球團人員代為轉達致詞感言，「首先還是感謝到場的球迷朋友，這一千場對我意義很大，感謝富邦悍將讓我達成千場出賽，為我舉辦這場引退儀式，老實說我沒有想過可以達成這個里程碑。」

詹智堯也表示，自己並不是天賦很高的球員，但感謝生涯中每一位教練和前輩對於他得幫助，讓他心存感激，除了感謝悍將球團，他也感謝La New老闆劉保佑在當年選秀會選進他，讓他能夠展開職棒生涯，「謝謝樂天和Lamigo球團照顧我13年，和你們拿下的6次總冠軍是我生涯最美好的回憶。」

最後詹智堯也不忘感謝家人，並給予所有職棒後進勉勵，「當然要感謝的我家人，不管我表現好壞，都給我最溫暖的鼓勵，讓我在場上盡情發揮，今後我雖然不會以球員身份上場，但會以不同的身份繼續參與職棒。也勉勵想進職棒會剛進的選手，唯有不停的努力才能完成夢想，希望大家未來持續為中華職棒，為大家加油。」

今天引退儀式最後由詹智堯的高中教練林省言擔任儀式開球嘉賓作結，他說：「我從小就離開家鄉到屏東市區加入棒球隊，感謝林省言教練在我國中技不如人的時候沒有一次叫我放棄棒球，感謝大學時的教練也就是現在的領隊林校長謝謝你在我大學容易出錯的時候嚴厲的指責我讓我能夠快速地成長，今天，是我在中華職棒的第一千場出賽，在我加入職棒的第一年時，我從來沒有想過我能夠達成這個里程碑，與其說是榮耀，我更覺得是感激，謝謝每一位指導過我的教練們。」

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