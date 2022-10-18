中職／詹智堯引退賽擔任開路先鋒 將只打一局就退場

中華職棒今天在新莊舉行富邦悍將、樂天桃猿隊之戰，地主悍將為詹智堯舉行引退儀式，邀請他的屏東高中恩師林省言教練擔任開球嘉賓，今天也是詹智堯生涯出賽第1000場，並擔綱球隊的開路先鋒與先發中外野手。

詹智堯2009年在特別選秀會第一輪第三順位被La New熊隊（樂天桃猿前身）選中，生涯前13個賽季都效力猿隊，今年以球員兼外野教練的合約加入悍將，6月13日與10月14日兩度登場代跑，並在昨天打出加盟悍將後的首支安打。

悍將選定詹智堯生涯第1000場比賽作為他的引退賽，並在賽前舉辦引退儀式，邀請林省言擔任開球嘉賓；悍將總教練丘昌榮也透露，詹智堯本場比賽將會擔任球隊開路先鋒，並且鎮守中外野，預計只會出賽一局就退場，為球員生涯正式劃下句點。

至於昨天球隊在左外野的守備失誤，丘昌榮表示，將會進行守備位置得調動，今天先發左外野將由蔡佳諺擔任。

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