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中職／想在他哭時給他肩膀 王勝偉缺席詹智堯引退有憾

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
詹智堯今天將完成生涯1000場出賽後引退，王勝偉因確診缺席，心裡有滿滿遺憾。圖／富邦悍將隊提供
詹智堯今天將完成生涯1000場出賽後引退，王勝偉因確診缺席，心裡有滿滿遺憾。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊外野教練兼選手詹智堯今天將完成生涯1000場出賽，為選手生涯畫下句點，因確診只能在電視機前觀戰的王勝偉，有說不完的遺憾，如果今天自己能在現場，最想在他流淚時，借出自己的肩膀。

王勝偉在13日確診，一開始還沒意識到會缺席人生摯友的引退賽，直到消息公布後才驚覺，他坦言：「覺得很可惜也很遺憾，認識了將近20年，見證他的千場出賽、參與他的引退賽，這是自己最想去做的一件事情。」

北部近期天氣狀況不佳，若中間因雨延賽兩場，詹智堯的引退賽就會改期，王勝偉有機會解隔趕上，但昨天新莊成為雙北天選之地，比賽在微雨狀態下正常開打，讓詹智堯能在今天完成第1000場出賽。

王勝偉透露，他昨天還有打電話關心一下球場狀況，「他們回報是可以比賽，心情當然會有點…，但是可以正常比賽當然是很好，選手還是希望可以好好比賽。」

在詹智堯的選手篇章來到終章時缺席，王勝偉有滿滿遺憾，「真的非～常～想要，和他的名字寫在同一張先發打序上，我也會想把那張收下來留作紀念，一起奮戰那麼多年，進職棒後好像真的沒有在同一隊先發過。」

王勝偉這幾天只能透過轉播關心悍將比賽，昨天也看到詹智堯先發掃出二壘打，「如果他還想打，以他昨天的表現，感覺還可以繼續打。」決定退役，他相信這個決定不容易，「我今晚會在電視機前守候，看他會不會哭。」如果今天自己能在現場，王勝偉說：「如果他哭了，我可以給他一個肩膀靠。」

王勝偉 詹智堯 富邦悍將

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