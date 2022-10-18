棒球／北市體育局攜手新移民用愛出擊 打造多元共融運動城

臺北市政府體育局與臺北興富發棒球隊於10/16(日)上午在兒童新樂園舉辦「用愛出擊，棒球童Love會」。現場邀請伊甸社會福利基金會共襄盛舉，與來自大陸、日本與緬甸的新移民二代家庭同歡共樂，宣導愛不分國界、運動不分國籍！

體育局李再立局長、興富發建設陳彥伯執行長，以及伊甸基金會新移民家庭成長中心朱莉英主任共同為活動熱鬧揭幕。李再立局長表示，臺北有不少的外來人口移居，是多元文化薈萃之都，而這些新移民朋友也豐富了臺北的面貌。這兩年因受疫情影響，許多人無法回鄉探望，而體育局一直重視多元族群的運動平權，今年也規畫新住民運動樂活計畫，除開辦兒少足球培訓營之外，也希望藉由這樣的活動，不僅能讓大小朋友體驗到棒球運動的樂趣，也能感受到臺北濃濃的人情味，從第二個家變成新故鄉，共同打造多元共融的社會。

臺北市體育局李再立局長期盼藉由「用愛出擊，棒球童Love會」，持續打造多元共融的運動城市。 圖/主辦單位提供

陳彥伯執行長表示，整個棒球隊一直熱衷參與各項公益活動，如同日常生活。企業期許持續善盡社會責任發展公益，希望培育更多棒球人才，透過棒球活動讓更多人了解棒球、認識棒球，進而愛上棒球運動。

活動中除了設置投打體驗的棒球九宮格、樂樂棒球揮擊等，還有棒球小常識問答考驗，闖關成功者均可獲得臺北興富發棒球隊專屬禮品之外，亦特別邀請兒童界的超人氣YOYO家族橘子姐姐與孩童唱跳同樂，響應公益。此次特別在親子玩樂天堂的兒童新樂園，臺北興富發球員卸下專業球員的身分，像是鄰家大哥哥般陪同新二代闖關，以童趣的方式讓小朋友開心體驗、喜歡棒球，寓教於樂，將棒球運動推展至社會各個角落。

此外，來自緬甸的新住民媽媽開心分享，因平時工作繁忙，假日也很少有機會可以陪兩個兒子，現在大兒子已進入到青春期，弟弟也高年級了，很開心能透過這樣的公益活動有機會到戶外運動，讓他們認識更多朋友，也可以藉此發掘與培養他們的興趣。

臺北興富發棒球隊邀請伊甸基金會新移民二代家庭棒球同樂，宣導愛不分國界，運動不分國籍。 圖/主辦單位提供

宜居永續一直都是臺北市的目標，體育局也規劃各式活動添加運動元素，打造臺北為多元友善運動城市。身為臺北城市棒球隊，臺北興富發棒球隊不僅為賽事努力、培育棒球人才、推廣棒球運動，也以自身號召力串連各方資源回饋社會。期盼大眾持續關注這支有愛溫暖的球隊，年底即將開戰的2022爆米花聯賽，也歡迎大家進場觀賽為他們加油打氣！

各式活動資訊請詳見「臺北興富發棒球隊」FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/tp980409/