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經典賽／4資格賽隊伍的洞補上 中華隊分組對手出爐
世界棒球經典賽明年3月回歸，分組名單在今天補上最後一塊拼圖，4支資格賽出線球隊分組揭曉，中華隊所在的A組納入巴拿馬，前一次參與會內賽已是2009年，累積兩屆參賽、共拿下0勝5敗，勝場尚未開胡。
資格賽是在10月初落幕，最終出線的4隊，除了巴拿馬分入A組外，還有捷克進入B組，英國為C組，尼加拉瓜則是C組。
經典賽為時隔6年再度舉辦，台灣是預賽的東道主之一，比賽將在3月8日至13日進行，在資格賽球隊分組底定後，中華隊確定將與古巴、義大利、荷蘭、巴拿馬同組較勁。
中華隊在過去4屆經典賽成績慘澹，2013年進入8強已是最佳成績，上一屆則是第14名，明年將由統一獅隊總教練林岳平領軍，以全新面貌的教練、選手陣容，尋求突破隊史最佳成績。
Here’s what the final pools look like. 👏 pic.twitter.com/MpKREHppHC— World Baseball Classic (@WBCBaseball) 2022年10月17日
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