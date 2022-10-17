中職／蔡佳諺、劉俊豪接力生涯首安 郭俊麟被猿隊打爆

樂天桃猿隊今天作客新莊球場，面對富邦悍將隊先發投手郭俊麟，前4局就揮出10支安打、攻下8分，一路領先到比賽結束以9：4獲勝，最近拚出4連勝，下半季落後排名第1的中信兄弟隊兩場勝差。

兄弟、猿隊競爭下半季王座，各剩4場、6場比賽，23日在桃園球場最後一次對戰，季末戰況隨時可能發生變化；另外，猿隊年度排名仍居榜首，今天贏球後領先兄弟2.5場勝差，誰能站上第1也很難預料。

猿隊首局就發動攻勢，陳俊秀安打、廖健富保送、朱育賢安打先攻下1分，兩出局後梁家榮揮出左外野飛球，悍將隊左外野手王詩聰發生失誤，猿隊追加兩分，接著邱丹安打再下一城，取得4分領先。

悍將隊3局下靠20歲新人蔡佳諺生涯首安、申皓瑋二壘打、辛元旭安打攻下兩分；蔡佳諺在今年選秀會第4輪被挑中，今天首次在一軍出賽，首次打擊就揮出安打，也跑回生涯第1分。

猿隊4局上攻勢再起，陳晨威、廖健富、成晉、梁家榮接連安打，加上陳俊秀保送，一共攻下4分，把比數拉大到8：2。

悍將隊5局下靠范國宸保送、申皓瑋安打、辛元旭保送，加上王詩聰內野滾地球攻下1分。

猿隊8局上廖健富安打，加上右外野手蔡佳諺失誤，趁機攻上二壘，兩出局後梁家榮揮出左外野飛球，王詩聰再度出現失誤，讓猿隊攻下第9分。

悍將隊9局下最後攻勢，另一名20歲新人劉俊豪，生涯初次打擊也揮出安打，再靠蕭憶銘、陳真安打掩護得分，猿隊終場仍以5分之差獲勝。

猿隊洋投霸林爵先發5局，被揮出8支安打、失3分，在隊友火力掩護下奪勝，終止最近4連敗，本季戰績8勝6敗、防禦率4.09。

郭俊麟只投4局退場，被揮出10支安打、出現兩次保送，失8分（5分自責）寫下個人單場最慘紀錄，最近吞下4連敗，戰績掉到3勝6敗、防禦率4.01。