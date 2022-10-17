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中職／富邦人壽攜手悍將 募集廢瓶蓋變身環保藝術創作

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
富邦人壽舉辦「用愛心做朋友」助學金捐贈儀式，累計幫助近1200名新北弱勢學子。圖／富邦悍將隊提供
富邦人壽舉辦「用愛心做朋友」助學金捐贈儀式，累計幫助近1200名新北弱勢學子。圖／富邦悍將隊提供

富邦人壽長期支持國內棒球運動發展，今年與富邦悍將隊合作舉辦「缺一不可・勇士將臨」主題日活動，不僅首度雙聯名悍將、富邦勇士隊，並跨界攜手長期關注環保社會議題的YouTuber SALU頻道，運用向悍將球迷募集超過5千顆回收寶特瓶蓋，拼黏出別具綠色永續意義的環保藝術畫作。

這個創作成品今天展示亮相，號召大眾從響應日常減塑、培養回收習慣開始，一起成為守護環境的勇士，愛護共同家園，為永續地球盡一份心力。

富邦人壽指出，近年來透過支持川廢快篩調查計畫、首創Work For Green機制，持續關懷河川保育、環境綠化議題。

本次環保藝術畫作不但可悍將隊徽「G」、勇士隊徽「B」，更結合「水流、樹木」意象圖案，將大自然的色彩樣貌用各色回收瓶蓋拼畫出來，且每一顆瓶蓋都是悍將球迷提供，經過手洗、晾乾、分類等過程後成功再利用，期盼透過環保、藝術的話題性結合，引領全民反思一次性塑膠造成的環境破壞問題，並邀請球迷親自體驗用瓶蓋作畫的樂趣。

富邦人壽從去年起，連續至少3年支持荒野保護協會「川廢快篩調查計畫」，鼓勵同仁加入調查團隊志工，實際走訪記錄河川沿岸廢棄物分布狀態，發現有7成河川廢棄物為一次性塑膠製品，唯有從源頭止血，才能避免這些難分解垃圾匯流於汪洋，傷害海洋多樣生物的生存環境。

富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示：「有感於河川廢棄物對地球的影響甚鉅，富邦人壽除積極串聯產官學等各界力量，推動河川巡守、淨川清運行動，同時也鼓勵大眾從根本做起，培養日常回收習慣，使用環保餐具、環保袋及環保杯等響應減塑。」

此外，富邦人壽自2018年起攜手悍將，支持富邦慈善基金會「用愛心做朋友」助學專案，悍將球員在新莊主場每得1分，富邦人壽就捐助新北在地弱勢學子一年7200元助學金。

悍將去年主場總得分236分，今天舉辦助學金捐贈儀式，在富邦慈善基金會、富邦悍將的共同見證下，由新北市立新泰國中許同學代表受贈。

富邦人壽指出，多年來已捐贈超過800萬元公益助學金、幫助近1200名青少年學生。

富邦人壽攜手悍將隊，向球迷募集超過5千顆回收瓶蓋，拼黏出環保藝術畫。圖／富邦悍將隊提供
富邦人壽攜手悍將隊，向球迷募集超過5千顆回收瓶蓋，拼黏出環保藝術畫。圖／富邦悍將隊提供

富邦勇士 富邦悍將 棒球

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