中職／詹智堯出賽999場揮出二壘打 史上破千第30人倒數

富邦悍將隊39歲老將詹智堯，今天在新莊球場以先發身分亮相，對老東家樂天桃猿隊之戰擔任第1棒、指定打擊，首局從猿隊洋投霸林爵的手中揮出二壘打後，退場由陳真代跑，完成生涯第999場出賽紀錄。

詹智堯2009年從猿隊展開中職生涯，待了13個球季，一共打了996場比賽，本季轉戰悍將隊兼任教練、球員，今天在新莊對決猿隊是本季第3場、也是生涯第999場出賽，明天原地再戰猿隊可望破千。

這支安打是詹智堯本季首支安打、生涯第831安，在中職史上排名38，暫時領先統一獅隊陳傑憲6支。