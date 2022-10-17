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中職／詹智堯出賽999場揮出二壘打 史上破千第30人倒數
富邦悍將隊39歲老將詹智堯，今天在新莊球場以先發身分亮相，對老東家樂天桃猿隊之戰擔任第1棒、指定打擊，首局從猿隊洋投霸林爵的手中揮出二壘打後，退場由陳真代跑，完成生涯第999場出賽紀錄。
詹智堯2009年從猿隊展開中職生涯，待了13個球季，一共打了996場比賽，本季轉戰悍將隊兼任教練、球員，今天在新莊對決猿隊是本季第3場、也是生涯第999場出賽，明天原地再戰猿隊可望破千。
這支安打是詹智堯本季首支安打、生涯第831安，在中職史上排名38，暫時領先統一獅隊陳傑憲6支。
中職過去共有29名球員完成出賽1000場紀錄，詹智堯將是第30人，完成難得紀錄後正式卸下球員身分，悍將隊除了為他舉辦引退賽，也設計專屬引退紀念LOGO、推出相關商品。
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