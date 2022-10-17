快訊

前立委黃義交從住家11樓墜樓 送三總不治享壽69歲

營造董座受害！仙人跳坑嫖客撈千萬和解金 雞排妹御用律師出庭認了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／詹智堯出賽999場揮出二壘打 史上破千第30人倒數

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
詹智堯生涯第999場出賽，揮出二壘打後退場。圖／富邦悍將隊提供
詹智堯生涯第999場出賽，揮出二壘打後退場。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊39歲老將詹智堯，今天在新莊球場以先發身分亮相，對老東家樂天桃猿隊之戰擔任第1棒、指定打擊，首局從猿隊洋投霸林爵的手中揮出二壘打後，退場由陳真代跑，完成生涯第999場出賽紀錄。

詹智堯2009年從猿隊展開中職生涯，待了13個球季，一共打了996場比賽，本季轉戰悍將隊兼任教練、球員，今天在新莊對決猿隊是本季第3場、也是生涯第999場出賽，明天原地再戰猿隊可望破千。

這支安打是詹智堯本季首支安打、生涯第831安，在中職史上排名38，暫時領先統一獅隊陳傑憲6支。

中職過去共有29名球員完成出賽1000場紀錄，詹智堯將是第30人，完成難得紀錄後正式卸下球員身分，悍將隊除了為他舉辦引退賽，也設計專屬引退紀念LOGO、推出相關商品。

詹智堯（左）首局揮出二壘打，猿隊一壘手陳俊秀向他致意。圖／富邦悍將隊提供
詹智堯（左）首局揮出二壘打，猿隊一壘手陳俊秀向他致意。圖／富邦悍將隊提供

詹智堯 中職

延伸閱讀

中職／沒了...詹智堯999場出賽被雨神喊停

中職／悍將計畫18日詹智堯千場達陣引退 老天是變數

中職／教練跑回的超前分 悍將戳破兄弟10月不敗神話

中職／想展現更大破壞力 王威晨沒注意安打數往上衝

相關新聞

中職／詹智堯出賽999場揮出二壘打 史上破千第30人倒數

富邦悍將隊39歲老將詹智堯，今天在新莊球場以先發身分亮相，對老東家樂天桃猿隊之戰擔任第1棒、指定打擊，首局從猿隊洋投霸林...

日職／火腿未官宣王柏融退團 日網友：還在交涉嗎？太可怕了

我國旅日好手「大王」王柏融，本季身陷生涯最久低潮，總計一軍出賽15場，繳出0.062的打擊率，完全不符合一名洋將的水準，雖未有續約消息，但球隊方面仍未正式宣布王柏融退團，對此日本網友就表示十分驚訝，這

日職／不用入札金成千賀滉大優勢 道奇、教士和小熊都有興趣

軟銀王牌投手千賀滉大本季取得海外FA資格，日前宣布將挑戰大聯盟，引起許多美職球隊的關注。除了超過160公里的快速球，以及頻頻讓打者揮空的「魔鬼指叉」等條件之外，透過FA轉隊而能夠省下一筆入札費用，也成為他挑戰MLB的一大優勢。

U23世界盃／因傷遺失的局數 莊陳仲敖投入中華隊當養分

擔當勝利前的最後一道防線，效力運動家隊的旅美投手莊陳仲敖，在本屆U23世界盃棒球賽至今的兩戰出賽繳出霸氣成績，合計3局賞...

棒球／立德盃全國青棒錦標賽 穀保家商勝普門高中奪冠

第九屆立德盃全國青棒錦標賽今天冠亞軍決賽，新北穀保家商與高雄市普門高中爭冠，新北市穀保家商終場以5比3勝高雄普門高中，奪...

中職／二軍個人獎放榜 張志豪一、二軍都拿過全壘打王

中職33年二軍例行賽季落幕，今天聯盟公布二軍年度個人獎項得主，中信兄弟隊張志豪、富邦悍將隊高國輝兩位資深重砲本季都在二軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。