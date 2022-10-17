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U23世界盃／左膝後十字韌帶撕裂 羅暐捷後續賽事沒了

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
中華隊外野手羅暐捷。記者黃仲裕／攝影
中華隊外野手羅暐捷。記者黃仲裕／攝影

來自統一獅隊的外野手羅暐捷近日盜壘傷到膝蓋，經醫生看完MRI（核磁共振）檢查結果後，判斷是左膝後十字韌帶有撕裂，這次U23世界盃棒球賽不會再上場。

羅暐捷是在15日出戰德國隊之戰盜壘時受傷，當天馬上就送醫院檢查，照完MRI，片子也送高醫給周文毅醫師判讀，總教練謝承勳表示，「周醫師看完後，判斷是後十字韌帶有撕裂，現在還要再做一些詳細檢查。」

目前初步評估不需手術，進行複檢後會開始復健，還無法評估要休多久，但是這次賽會基本上已經無法上場。

謝承勳表示，「這次比賽就讓他休息了，好好養傷。」至於外野戰力少了羅暐捷，他坦言影響很大，外野頓失一名好手，因此也安排王騰玉今天去外野適應一下，但他強調：「我們盡量不會去動他的守備位置。」

羅暐捷 統一獅 棒球

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