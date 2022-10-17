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日職／火腿未官宣王柏融退團 日網友：還在交涉嗎？太可怕了

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日職／火腿未官宣王柏融退團 日網友：還在交涉嗎？太可怕了

聯合新聞網／ 綜合報導
王柏融。 王柏融IG
王柏融。 王柏融IG

我國旅日好手「大王」王柏融，本季身陷生涯最久低潮，總計一軍出賽15場，繳出0.062的打擊率，完全不符合一名洋將的水準，雖未有續約消息，但球隊方面仍未正式宣布王柏融退團，對此日本網友就表示十分驚訝，這表示球團是否還保有與王柏融協商空間，對此感到可怕，有網友留言「這時候該不會還在交涉吧，太可怕了。」

王柏融本季來到合約年，但卻打出旅日以來最差成績，打擊率更是1成都不到僅0.062，低潮的表現更引起火腿球迷罵聲連連，但有日本網友推測球隊遲遲未宣布將其退團的消息，極有可能以其他方式留人，以便持續吸引台灣球迷。

王柏融今年在日本火腿主場最終戰敲出二壘安打，但本季低迷的表現仍舊引起支持火腿球迷不滿，就有日本網友表示；「不如找陽岱鋼回來效力」，同時有許多球迷表示，「王柏融才是該第一個被退團的人」，此外也有球迷認為大王是火腿重建的受害者之一。

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