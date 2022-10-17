中職／二軍個人獎放榜 張志豪一、二軍都拿過全壘打王

中職33年二軍例行賽季落幕，今天聯盟公布二軍年度個人獎項得主，中信兄弟隊張志豪、富邦悍將隊高國輝兩位資深重砲本季都在二軍敲出6轟，張志豪憑藉打數較少勝出，加上2018年在一軍拿下全壘打王，在一、二軍都曾稱霸全壘打榜。

投手獎項部分，兄弟魏碩成本季出賽17場，以防禦率2.24奪下防禦率王；悍將隊范玉禹出賽18場（13場先發），以7勝成為勝投王；統一獅隊李承鴻出賽20場，總計70.1局的投球，送出52次三振，奪下三振王；悍將隊陳冠勳拿下11次中繼成功為中繼王；味全龍隊林羿豪以7次救援登頂救援王。

樂天桃猿隊馮健庭本季在二軍出賽46場，總計187打席、171打數、56支安打，以3成28打擊率連續兩年獲獎，蟬聯打擊王寶座。獅隊何恆佑擊出67支安打，拿下今年的二軍安打王；兄弟張志豪擊出6轟，與悍將隊高國輝並列首位，但因打數較少而奪下全壘打王；打點王及盜壘王則是由悍將隊王詩聰，以30分打點、15盗稱霸。

二軍總冠軍賽也即將開打，18日起在嘉義市立棒球場及中國信託公益園區進行廝殺，二軍「金控大戰」火熱上演，兄弟將尋求二軍2連霸、近7年6冠，悍將則要挑戰富邦入主以來首冠。