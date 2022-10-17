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日職／不用入札金成千賀滉大優勢 道奇、教士和小熊都有興趣

聯合新聞網／ 綜合報導
千賀滉大不用入札金，引起大聯盟球團的興趣。 路透通訊社
千賀滉大不用入札金，引起大聯盟球團的興趣。 路透通訊社

軟銀王牌投手千賀滉大本季取得海外FA資格，日前宣布將挑戰大聯盟，引起許多美職球隊的關注。除了超過160公里的快速球，以及頻頻讓打者揮空的「魔鬼指叉」等條件之外，透過FA轉隊而能夠省下一筆入札費用，也成為他挑戰MLB的一大優勢。

根據日本媒體「Full-Count」報導，以關注大聯盟球員市場消息為主的「MLB Trade Rumors」網站，近來探討千賀赴美的消息。千賀自2012年開始在一軍亮相，自從投出成績之後，便展現了對於挑戰大聯盟的興趣。然而軟銀球團不願失去這位王牌投手，因此遲遲不肯開放入札，使得千賀到了今年取得海外自由球員的資格，才終於有機會赴美圓夢。

但正因如此，大聯盟球隊在延攬千賀時，就不需要像過去達比修有、田中將大等人一樣，還得額外支付日職球隊一筆入札費用，只要負擔千賀個人的合約即可。今年大聯盟FA市場將出現一些大咖球員，例如狄葛隆（Jacob deGrom）、落登（Carlos Rodon）和韋蘭德（Justin Verlander）等等。但這些選手肯定都要價不斐，因此千賀就成了相對便宜而值得考慮的選項。

芝加哥小熊隊的媒體認為，如果能網羅千賀，加上本來就在陣中的鈴木誠也，兩位球星有望能幫助球隊獲得來自日本的經濟效果。除了小熊之外，「日本體育」也報導教士隊、道奇隊對這位能飆破160公里的好手深感興趣，一場搶人大戰即將上演。

大聯盟 千賀滉大 小熊隊

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