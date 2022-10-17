中職／悍將最後主題日 邀毛小孩、變裝冠軍來開球
富邦悍將隊本季壓軸主題日「好樂派對」將在10月22、23日登場，22日加碼邀請寵物一同來玩，新莊球場將首度規畫寵物同樂席，當天更將邀請優格寵物食譜代言人阿愣和nana來到新莊棒球場，共同為比賽開出精彩好球；23日賽前開球嘉賓則將邀請變裝大賽優勝代表，邀請球迷共同參與，成為「派對霸主」為比賽開球。
去年悍將首度在萬聖節推出「好樂派對」，今年繼續在節日前夕開趴，本次Dress Code主題為「西部牛仔風」，兩天主題日期間只要穿著「牛仔裝」 （牛仔褲、牛仔上衣或牛仔帽等）及萬聖節特殊裝扮進場即可獲得APP點數5點，場邊活動更是濃濃的西部風情，包括「牛仔競技」、「神槍獵人」、「派對好手」等好玩小遊戲等著挑戰，除此之外還有國產鮮乳小遊戲、漢堡餐車等。
10月22日的主題日，新莊棒球場首度開放寵物進場，帶著最愛的毛小孩一起體驗棒球饗宴，悍將推出「寵物同樂席」，當日A11-A13區為寵物特別席位，門票售價為500元，購買該區門票的球迷，可攜帶一隻寵物入場，寵物同樂席採自由入座，憑票還可獲得悍將寵物領巾一條，活動當天更與「優格寵物食品」 合作，在場外設置貓、狗挑戰關卡。
22日賽前場外舞台將舉辦「派對霸主」冠軍爭奪戰，邀請球迷秀出最瘋狂的萬聖節裝扮，20日中午12點前可先透過報名連結報名參加初選，由評審選出10名悍將家人參與22日的「派對霸主」賽前活動，將由FUBON ANGELS與應援團進行決選，成為「派對霸主」的3名悍將家人，將可成為23日賽前的開球嘉賓，另外還有球員簽名球、球衣、悍將球帽與APP點數等獎項。
23日賽前也將進行「FUBON ANGELS全員集合簽名會」，是本季16名女孩首次全員到齊參加簽名會，只要當日在G-Store旗艦店消費金額達3500元（需含FUBON ANGELS任一商品），即可獲得簽名會號碼牌一張。
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