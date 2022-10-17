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棒球／網紅Joeman訪日本燒肉店 老闆竟是前兄弟洋將中村隼人

聯合新聞網／ 綜合報導
2001年世界盃棒球錦標賽，陳金鋒對中村隼人打出全壘打。
2001年世界盃棒球錦標賽，陳金鋒對中村隼人打出全壘打。

網紅Joeman近日於東京錄製節目，特地造訪僅需花30日圓就可享用燒肉的新宿名店「立食燒肉治郎丸」。值得一提的是，這家燒肉店是由「台灣巨砲」陳金鋒的手下敗將中村隼人所開設，該節目「痣作人」則表示，應該是出於對台灣的親切感，中村隼人才會願意讓節目製作團隊包場拍攝。

現年47歲的中村隼人曾於2001世界盃棒球錦標賽代表日本國家隊出戰，並在台日之戰被我國傳奇球星陳金鋒砲轟令不少台灣球迷留下深刻的印象。2006年6月，他曾短暫旅台效力兄弟象，出賽兩場僅投1.2局、失2分，防禦率高達10.08。退休後，他也開啟事業第二春於新宿經營燒肉店，因主打1人就可享用燒肉而在網路爆紅，疫情前單月營業額曾高達1000萬日幣。

圖擷自影片。
圖擷自影片。

該店現在僅剩下中村隼人獨自經營，他也表示近年因疫情緣故，生意受到極大影響：「目前營業額僅剩疫情前的六分之一，目前店裡也有推出優惠活動，希望客人能多來消費。」

日本 棒球 中職

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