U23世界盃／曾頌恩巨大雙安 中華隊射「日」預賽3連勝

中華隊今天在U23世界盃棒球賽預賽對上日本隊，第4棒曾頌恩雙安、貢獻2分打點，幫助中華隊以3：1贏球、取得預賽3連勝；此役3任投手聯手把關，讓日本打線吞下12次三振，第2任投手莊昕諺中繼2局狂飆5K，終結者莊陳仲敖2局賞出4K。

兩隊開賽都因投手失誤釀禍，1局上王騰玉選到保送並靠暴投進占二壘，曾宸佐執行短打，「點」出日本先發投手片山樂生的傳球失誤，中華隊先下一城，曾頌恩的二壘打再掃回1分；中華隊先發投手林振瑋也在2局下「回敬」一次大暴傳，大西蓮補上二壘打，日本隊追回1分。

中華隊的安打欄一路高掛「1」，直到第6局終於再有安打，曾宸佐、李亦崴、曾頌恩連3棒敲安，為中華隊再添保險分。

林振瑋先發只投3局、44球退場，被敲4安打，送出3次三振、沒有保送，現場測速最快159公里、電視轉播則是158公里，帳面上雖是丟掉1分非責失分，但其實是他自己的失誤造成。

中華隊第4局換上莊昕諺接手，一上場就是跨局連飆5K，後援2局無失分，未被敲出安打，封鎖日本攻勢；第6局再推出莊陳仲敖擔當最後一道防線，投2局霸氣賞出4K。

中華隊預賽3連勝，占據A組有利位置，投手群表現是關鍵，合計21局僅責失1分，團隊防禦率僅0.33。 林振瑋扛起對日本隊先發，投3局失1分。記者黃仲裕／攝影 中華隊第2任投手莊昕諺，一登板就連飆5K。記者黃仲裕／攝影 曾頌恩敲出雙安、貢獻2分打點。記者黃仲裕／攝影 日本隊先發投手片山樂生的傳球失誤，開啟中華隊首局的得分。記者黃仲裕／攝影

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