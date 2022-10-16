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中職／陳子豪連7季二位數全壘打 德保拉13勝並列勝投王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
陳子豪4打數2安打，7局下兩分砲成為致勝一擊。圖／中信兄弟隊提供
陳子豪4打數2安打，7局下兩分砲成為致勝一擊。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天在高雄澄清湖球場迎戰統一獅隊，洋投德保拉先發7局失4分，隊友相當捧場，全場8支安打就有5支長打，包括陳子豪7局下兩分砲攻下勝利打點，全隊單場3支三壘打也追平隊史紀錄，終場以6：4獲勝，德保拉13勝和樂天桃猿隊狂威並列全聯盟第1。

德保拉用107球完成7局任務，被揮出8支安打，包括胡金龍5局上兩分砲，失4分全是自責分，防禦率從2.34升至2.46，仍在全聯盟排名第2，落後黃子鵬的2.07；他在投出6次三振後，本季157K仍居榜首。

兄弟贏球後，下半季領先排名第2的猿隊變成2.5場勝差，年度戰績落後2場勝差，獅隊最近9場比賽吞下8敗。

獅隊1局上就發動攻勢，羅薩揮出二壘打後，胡金龍安打攻下全場第1分。

兄弟1局下立刻回擊，岳政華安打、江坤宇觸身球，陳子豪揮出三壘打送回兩人，以2：1超前；2局下潘志芳安打、黃韋盛保送，江坤宇追加三壘打攻下兩分，拉大成4：1。

獅隊3局上得分劇本相同，羅薩揮出二壘打後，胡金龍安打扳回一城。

胡金龍手感火熱，5局上林安可揮出二壘打，他轟出左外野兩分砲，本季第3轟出爐，追成4：4平手。

兄弟7局下攻勢再起，江坤宇單場第2次觸身球上壘，陳子豪轟出中外野兩分砲，本季第10轟出爐，成為致勝一擊；獅隊第3任投手劉軒荅挨轟，中繼1局失兩分吞敗。

陳子豪從2016年起，連續7季全壘打達到二位數，生涯累積110轟，也是本季第5位達到10轟的球員，和林智勝並列全聯盟第4，前3名是林立14轟、吉力吉撈．鞏冠13轟、朱育賢11轟。

陳子豪4打數2安打，攻下4分打點，獲選單場MVP；獅隊全場出現9支安打，胡金龍4打數3安打，包辦全隊4分打點。

德保拉先發7局失4分，本季第13勝到手。圖／中信兄弟隊提供
德保拉先發7局失4分，本季第13勝到手。圖／中信兄弟隊提供

胡金龍 陳子豪

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