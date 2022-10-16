中職／悍將、猿隊之戰延賽 德保拉對決獅隊挑戰第13勝

中職原定下午5點在新莊球場進行的樂天桃猿、富邦悍將隊之戰，雙方原定楊彬、郭俊麟登板先發，受到大雨影響，聯盟提前在比賽開打前4小時宣布延賽，確定延到明晚6點半原場地進行補賽。

中信兄弟、統一獅隊下午5點在高雄澄清湖球場對決，兄弟洋投德保拉將挑戰本季第13勝，獅隊推出左投江辰晏應戰；兄弟下半季排名第1，領先猿隊兩場勝差，年度戰績排名第2，落後猿隊2.5場勝差，兩隊在球季賽最後階段競爭激烈，戰況隨時可能生變。

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