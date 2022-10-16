自由車／接下馮俊凱棒子 杜志濠加盟一級車隊

台灣自由車「濠小子」杜志濠，和巴林勝利車隊今天宣布締下兩年合約，杜志濠也成為台灣繼馮俊凱後第2位登上一級職業車隊的選手，旅歐7年登上更大舞台。

馮俊凱昨天確定轉往日本宇都宮閃電車隊發展，旅歐7年的「濠小子」在25歲的年紀接下馮俊凱棒子，學習在頂級的隊伍當中站穩腳步，進而在歐洲賽場尋求更大的突破。

「從2015年到歐洲兩個月，我就體驗到這項運動的困難，當然也沒有想到隔年有機會到丹麥去，一去就是好幾年。」杜志濠提到，可以到一級車隊是所有選手的夢想，「那裡是最高等級的殿堂，有點像賽車的F1、棒球的MLB、籃球的NBA，這是我人生實現過最高的門檻。」

杜志濠分享說，2022年富予力（Cycling Team Friuli）像是點醒了自己，當每次比完賽，或每次發生一件事情後，車隊總會不斷提醒、反覆灌輸自己不設限的態度和精益求精的追求，「讓我對這份工作有了新的標準，未來我也會帶著這份精神繼續往前，繼續用世界的標準看待自己，把選手的身份做到最好。」

踏入頂級車隊，杜志濠對於未來會有哪些期待？他笑說：「接下來就不用自己洗車，有人幫你組裝、調整，這些提升的後勤資源，都是三級車隊沒有的待遇。最期待的話應該是比完賽可以在巴士上洗澡，以前看一級車隊的介紹都會看到，也是我騎完車最享受的過程，我覺得那是一種禮遇吧。當然更重要的還是吸收跟學習，看我自己能不能把這段經歷最大化。」

杜志濠以環法賽為目標，「如果順利進化到那個程度，我可能會感動得流淚吧，對我來說現階段就是好好把握機會，把每一次的機會最大化。如果這個刺激夠的話，我相信我還可以再跳，但是我能跳到什麼程度我不確定，因為我每個階段的成長都不在我的預期中，我想要但不見得會達成，但是你不去試他就不會發生，所以我都是不斷地嘗試。」

除了今年讓他脫胎換骨的富予力車隊，藉由發布這個好消息的機會，濠小子也想特別感謝美利達公司，在選手路上長年支持他的家人和恩師，以及鼓勵他堅持不懈的前輩馮俊凱。

「我滿謝謝美利達的，因為這個合作沒有他們是沒辦法完成。」杜志濠也透露，明年會選擇斯特拉當做戰車，一起四處征戰。

杜志濠即將在11月初的全國錦標賽之後，再次出發歐洲參加巴林勝利車隊的訓練營，也將正式與巴林車隊的競賽總監和訓練教練進行賽事計劃的討論，預計在明年1月才會有明確的出賽行程，包括2023年的環台賽、亞錦賽及杭州亞運等，都會在討論的計劃中。 杜志濠個人計時項目的能力有目共睹。圖／圓創運動行銷 杜志濠（左）感謝一直鼓勵他堅持不懈的前輩馮俊凱。圖／美利達自行車提供

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